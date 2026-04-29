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Benoît Maylin : « Si Alexander Zverev n’ar­rive pas à gagner de titre du Grand Chelem d’ici la fin de sa carrière, il fera des cauche­mars toute sa vie de cette finale de l’US Open 2020 »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’Alexander Zverev est déjà consi­déré par de nombreux obser­va­teurs comme le plus grand joueur de l’his­toire du tennis à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem, le jour­na­liste Benoît Maylin a livré une réflexion à la fois juste et inté­res­sante dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax, mettant en lumière le travail et la rési­lience de l’Allemand depuis ses débuts.

« J’avoue que j’ai cet énorme point d’interrogation sur son diabète de type 1, qui norma­le­ment est quelque chose qui te fracasse en tant que cham­pion dans n’importe quel sport, encore plus dans un sport indi­vi­duel, où tout se voit. C’est d’ailleurs le seul qui a été auto­risé, au tout début de sa carrière, à avoir ce petit sac au chan­ge­ment de côté, où sans arrêt il se fait son contrôle pour savoir s’il est en manque ou non, et il a le droit de faire une petite injec­tion rapide en cas de problème. Ça, pour moi, c’est un énorme sujet. lE mec a tout gagné sur des formats en deux sets gagnants. Et comme par hasard, si on regarde le présent, cette demi‐finale de l’Open d’Australie qui dure une éter­nité, d’une violence inouïe, le mec sort du match en disant : ‘J’étais fatigué’. Nous, on rigole, on se dit : ‘tu n’as pas le droit de dire ça, tout le monde est fatigué après 5h30 de jeu’. Oui, mais lui, il est en train de gérer un diabète. Donc est‐ce que ce gars‐là, à force d’avoir des montées et des descentes tout au long d’un match, et je ne sais même pas comment ça se gère, n’a pas aussi le droit d’être fatigué ? Comme on se moque de Sinner parce qu’il n’arrive pas à gagner des matchs de plus de quatre heures, nous on se moque de Zverev qui n’arrive pas à remporter ces tour­nois du Grand Chelem, mais peut‐être que le mec a telle­ment de souf­france pour arriver jusqu’au bout, sur sept matchs, au meilleur des cinq sets, pour aller cher­cher un titre… Quoi qu’on dise, s’il n’arrive pas à gagner un Grand Chelem, il fera des cauche­mars toute sa vie de cette finale de l’US Open 2020 contre Thiem. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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