Alors qu’Alexander Zverev est déjà consi­déré par de nombreux obser­va­teurs comme le plus grand joueur de l’his­toire du tennis à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem, le jour­na­liste Benoît Maylin a livré une réflexion à la fois juste et inté­res­sante dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax, mettant en lumière le travail et la rési­lience de l’Allemand depuis ses débuts.

🧐 Comment se fait‐il que Zverev qui a tout gagné, 24 titres, 7 Masters 1000, 2 Masters, l’or olym­pique, n’arrive pas à s’envoyer un titre du Grand Chelem ?



On en a parlé dans @SansFilet ⬇️ pic.twitter.com/AU8BmivnmB — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 29, 2026

« J’avoue que j’ai cet énorme point d’interrogation sur son diabète de type 1, qui norma­le­ment est quelque chose qui te fracasse en tant que cham­pion dans n’importe quel sport, encore plus dans un sport indi­vi­duel, où tout se voit. C’est d’ailleurs le seul qui a été auto­risé, au tout début de sa carrière, à avoir ce petit sac au chan­ge­ment de côté, où sans arrêt il se fait son contrôle pour savoir s’il est en manque ou non, et il a le droit de faire une petite injec­tion rapide en cas de problème. Ça, pour moi, c’est un énorme sujet. lE mec a tout gagné sur des formats en deux sets gagnants. Et comme par hasard, si on regarde le présent, cette demi‐finale de l’Open d’Australie qui dure une éter­nité, d’une violence inouïe, le mec sort du match en disant : ‘J’étais fatigué’. Nous, on rigole, on se dit : ‘tu n’as pas le droit de dire ça, tout le monde est fatigué après 5h30 de jeu’. Oui, mais lui, il est en train de gérer un diabète. Donc est‐ce que ce gars‐là, à force d’avoir des montées et des descentes tout au long d’un match, et je ne sais même pas comment ça se gère, n’a pas aussi le droit d’être fatigué ? Comme on se moque de Sinner parce qu’il n’arrive pas à gagner des matchs de plus de quatre heures, nous on se moque de Zverev qui n’arrive pas à remporter ces tour­nois du Grand Chelem, mais peut‐être que le mec a telle­ment de souf­france pour arriver jusqu’au bout, sur sept matchs, au meilleur des cinq sets, pour aller cher­cher un titre… Quoi qu’on dise, s’il n’arrive pas à gagner un Grand Chelem, il fera des cauche­mars toute sa vie de cette finale de l’US Open 2020 contre Thiem. »