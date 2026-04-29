Alors qu’Alexander Zverev est déjà considéré par de nombreux observateurs comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis à ne pas avoir remporté de titre du Grand Chelem, le journaliste Benoît Maylin a livré une réflexion à la fois juste et intéressante dans l’émission « Sans Filet » sur Winamax, mettant en lumière le travail et la résilience de l’Allemand depuis ses débuts.
🧐 Comment se fait‐il que Zverev qui a tout gagné, 24 titres, 7 Masters 1000, 2 Masters, l’or olympique, n’arrive pas à s’envoyer un titre du Grand Chelem ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 29, 2026
On en a parlé dans @SansFilet ⬇️ pic.twitter.com/AU8BmivnmB
« J’avoue que j’ai cet énorme point d’interrogation sur son diabète de type 1, qui normalement est quelque chose qui te fracasse en tant que champion dans n’importe quel sport, encore plus dans un sport individuel, où tout se voit. C’est d’ailleurs le seul qui a été autorisé, au tout début de sa carrière, à avoir ce petit sac au changement de côté, où sans arrêt il se fait son contrôle pour savoir s’il est en manque ou non, et il a le droit de faire une petite injection rapide en cas de problème. Ça, pour moi, c’est un énorme sujet. lE mec a tout gagné sur des formats en deux sets gagnants. Et comme par hasard, si on regarde le présent, cette demi‐finale de l’Open d’Australie qui dure une éternité, d’une violence inouïe, le mec sort du match en disant : ‘J’étais fatigué’. Nous, on rigole, on se dit : ‘tu n’as pas le droit de dire ça, tout le monde est fatigué après 5h30 de jeu’. Oui, mais lui, il est en train de gérer un diabète. Donc est‐ce que ce gars‐là, à force d’avoir des montées et des descentes tout au long d’un match, et je ne sais même pas comment ça se gère, n’a pas aussi le droit d’être fatigué ? Comme on se moque de Sinner parce qu’il n’arrive pas à gagner des matchs de plus de quatre heures, nous on se moque de Zverev qui n’arrive pas à remporter ces tournois du Grand Chelem, mais peut‐être que le mec a tellement de souffrance pour arriver jusqu’au bout, sur sept matchs, au meilleur des cinq sets, pour aller chercher un titre… Quoi qu’on dise, s’il n’arrive pas à gagner un Grand Chelem, il fera des cauchemars toute sa vie de cette finale de l’US Open 2020 contre Thiem. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 13:25