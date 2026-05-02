Battu en deux manches par Jannik Sinner (6−2, 6–4), Arthur Fils a fait ce qu’il a pu. À la sortie de cette cuisante défaite, le Français a expliqué qu’il avait beau­coup appris comme pour donner rendez‐vous à son adver­saire. Cela confirme au moins qu’Arthur ne veut pas en rester là.

Pour notre confrère, Benoit Maylin, ce duel tant attendu a été tout simple­ment une leçon de tennis donné par l’Italien.

On appelle ça une leçon.



6⁄ 2 6⁄ 4



Fils s’est pris une montagne.

Il ne connaît pas ce sommet, cette perfec­tion, ce rythme, cette pres­sion, ce manque d’air.

Et encore, Sinner peut mieux jouer.



Après, Fils aussi.

Et il est très fort en esca­lade.

Bravo Arthur pour cette 1⁄ 2 . — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 1, 2026

« On appelle ça une leçon. 6⁄ 2 6⁄ 4 . Fils s’est pris une montagne. Il ne connaît pas ce sommet, cette perfec­tion, ce rythme, cette pres­sion, ce manque d’air. Et encore, Sinner peut mieux jouer. Après, Fils aussi. Et il est très fort en esca­lade. Bravo Arthur pour cette 1⁄ 2 . »