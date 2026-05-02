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Benoit Maylin sur la défaite d’Arthur Fils contre Jannik Sinner : « On appelle cela une leçon. Il s’est pris une montagne »

Par
Jean Muller
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Battu en deux manches par Jannik Sinner (6−2, 6–4), Arthur Fils a fait ce qu’il a pu. À la sortie de cette cuisante défaite, le Français a expliqué qu’il avait beau­coup appris comme pour donner rendez‐vous à son adver­saire. Cela confirme au moins qu’Arthur ne veut pas en rester là.

Pour notre confrère, Benoit Maylin, ce duel tant attendu a été tout simple­ment une leçon de tennis donné par l’Italien. 

« On appelle ça une leçon. 6264. Fils s’est pris une montagne. Il ne connaît pas ce sommet, cette perfec­tion, ce rythme, cette pres­sion, ce manque d’air. Et encore, Sinner peut mieux jouer. Après, Fils aussi. Et il est très fort en esca­lade. Bravo Arthur pour cette 12. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 08:09

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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