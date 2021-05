Brillant depuis le début du tournoi, Matteo revient très bien après sa bles­sure muscu­laire contractée à l’Open d’Australie. Et pour­tant, comme il l’a expliqué derniè­re­ment, cela n’était pas gagné d’avance.

« C’était fou parce que quelques jours après l’ap­pa­ri­tion la bles­sure, je ne pouvais pas faire un mouve­ment. Cela faisait très, très mal de faire des choses comme monter dans la voiture ou même éter­nuer. J’ai commencé à frapper la balle environ trois semaines plus tard, mais il m’était impos­sible de bien servir, donc c’est pour cela que je n’ai pas joué à Miami. Je dois encore améliorer ma confiance en moi mais je me sens bien pour aller le plus loin possible. »