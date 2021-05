Vainqueur très facile de Fabio Fognini, Matteo est en forme. Lauréat à Belgrade, il a été impres­sion­nant hier notam­ment sur son service qui reste l’une de ses armes prin­ci­pales. Il faut donc le suivre de près d’au­tant que sa première balle est un vrai atout sur la terre‐battue madri­lène. En confé­rence de presse, l’Italien ne se cache pas, il est en forme et espère aller loin dans la tournoi : « Je suis plutôt content de ma forme physique, de mes perfor­mances mentales jusqu’à présent et de la façon dont je suis revenu après une grosse bles­sure. Je pense que je joue bien. Je me sens vrai­ment confiant. Comme je l’ai dit en début de semaine, je pense que ces condi­tions sont bonnes pour mon tennis, j’ai donc envie d’aller loin dans ce tournoi »