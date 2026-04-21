Bertolucci sur la déci­sion de Sinner : « Qui l’eût cru ? Ce garçon ne suit pas les conseils des experts des réseaux sociaux »

Baptiste Mulatier
Alors que les condi­tions à Madrid sont très diffé­rentes qu’à Roland‐Garros, où il tentera de remplir son prin­cipal prin­cipal de la saison, et qu’il sort d’un triplé histo­rique à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, Jannik Sinner a fina­le­ment décidé de parti­ciper au Masters 1000 espagnol. 

Une déci­sion qui a surpris certains obser­va­teurs, et notam­ment son compa­triote Paolo Bertolucci, ancien joueur italien. 

« Incroyable… Jannik Sinner va jouer à Madrid ! Qui l’eût cru ? Ce garçon ne suit pas les conseils des experts des réseaux sociaux », a réagi l’ex‐12e joueur mondial sur le réseau social X. 

Si Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, blessés, ont été contraints de sauter Madrid, Jannik Sinner va lui essayer de pour­suivre sa série et de remporter l’un des deux Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome. 

Publié le mardi 21 avril 2026 à 11:42

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s'est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l'automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d'une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

