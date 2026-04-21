Alors que les conditions à Madrid sont très différentes qu’à Roland‐Garros, où il tentera de remplir son principal principal de la saison, et qu’il sort d’un triplé historique à Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, Jannik Sinner a finalement décidé de participer au Masters 1000 espagnol.
Une décision qui a surpris certains observateurs, et notamment son compatriote Paolo Bertolucci, ancien joueur italien.
« Incroyable… Jannik Sinner va jouer à Madrid ! Qui l’eût cru ? Ce garçon ne suit pas les conseils des experts des réseaux sociaux », a réagi l’ex‐12e joueur mondial sur le réseau social X.
Perdindirindina…. @janniksin giocherà Madrid ! Chi l’avrebbe mai detto. Il ragazzo non segue i suggerimenti degli esperti social.— paolo bertolucci (@paolobertolucci) April 20, 2026
Si Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, blessés, ont été contraints de sauter Madrid, Jannik Sinner va lui essayer de poursuivre sa série et de remporter l’un des deux Masters 1000 qui manque à son palmarès avec Rome.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 11:42