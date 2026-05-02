Battu en deux manches (6−2, 7–5), Alexandre n’a pas été « ridicule » face à un Zverev très en confiance après son quart de finale de grande qualité face à Cobolli. L’Allemand continue donc sa belle série et comme d’habitude il passera un nouveau test face à Sinner.
Espérons qu’il profitera de l’occasion pour tenter un peu plus sachant que les conditions à Madrid sont assez différentes de celle de Monte Carlo
😮💨 Alexander Blockx on his match against Alexander Zverev in the semifinals of Madrid :— BB Tennis (@BBTennis_tv) May 1, 2026
“I felt like I was playing against myself who was couple versions stronger than me”
What a tournament for Alex 👏 pic.twitter.com/IWh0ntDKhX
A l’issue de sa défaite, le Belge a expliqué en quelques mots ce qu’il a vécu sur le court et c’est plutôt « rigolo »..:
« J’ai joué contre mon clone mais en deux fois plus fort », voila un beau compliment pour l’Allemand qui en en forcément besoin. Ce sera la 14ème fois qu’il va défier Jannik Sinner, il reste sur 8 défaites de suite.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 10:16