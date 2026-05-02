Battu en deux manches (6−2, 7–5), Alexandre n’a pas été « ridi­cule » face à un Zverev très en confiance après son quart de finale de grande qualité face à Cobolli. L’Allemand continue donc sa belle série et comme d’ha­bi­tude il passera un nouveau test face à Sinner.

Espérons qu’il profi­tera de l’oc­ca­sion pour tenter un peu plus sachant que les condi­tions à Madrid sont assez diffé­rentes de celle de Monte Carlo

😮‍💨 Alexander Blockx on his match against Alexander Zverev in the semi­fi­nals of Madrid :



“I felt like I was playing against myself who was couple versions stronger than me”



What a tour­na­ment for Alex 👏 pic.twitter.com/IWh0ntDKhX — BB Tennis (@BBTennis_tv) May 1, 2026

A l’issue de sa défaite, le Belge a expliqué en quelques mots ce qu’il a vécu sur le court et c’est plutôt « rigolo »..:

« J’ai joué contre mon clone mais en deux fois plus fort », voila un beau compli­ment pour l’Allemand qui en en forcé­ment besoin. Ce sera la 14ème fois qu’il va défier Jannik Sinner, il reste sur 8 défaites de suite.