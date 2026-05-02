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Blockx, surclassé par Zverev en demi‐finales : « J’ai joué contre mon clone mais en deux fois plus fort »

Par
Jean Muller
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Battu en deux manches (6−2, 7–5), Alexandre n’a pas été « ridi­cule » face à un Zverev très en confiance après son quart de finale de grande qualité face à Cobolli. L’Allemand continue donc sa belle série et comme d’ha­bi­tude il passera un nouveau test face à Sinner. 

Espérons qu’il profi­tera de l’oc­ca­sion pour tenter un peu plus sachant que les condi­tions à Madrid sont assez diffé­rentes de celle de Monte Carlo

A l’issue de sa défaite, le Belge a expliqué en quelques mots ce qu’il a vécu sur le court et c’est plutôt « rigolo »..: 

« J’ai joué contre mon clone mais en deux fois plus fort », voila un beau compli­ment pour l’Allemand qui en en forcé­ment besoin. Ce sera la 14ème fois qu’il va défier Jannik Sinner, il reste sur 8 défaites de suite.

Publié le samedi 2 mai 2026 à 10:16

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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