Deux jours après avoir décidé d’abandonner l’ATP 500 de Barcelone après avoir ressenti une douleur au niveau de son bras lors de sa victoire au premier tour, Carlos Alcaraz a décidé de ne prendre aucun risque en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai).
Une décision logique compte tenu de la zone du corps touchée mais aussi un peu inquiétante pour l’Espagnol, qui doit défendre ses titres à Rome et à Roland‐Garros dans les semaines à venir.
Toujours aussi réactif via son compte Twitter, Boris Becker a fait part de son inquiétude concernant l’état de forme du septuple vainqueur en Grand Chelem.
I saw it coming once Carlos pulled out of Barcelona…that’s definitely bad news for Madrid but especially for himself !— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 17, 2026
Hope he gets back in form for Rom and Roland Garros … @atptour https://t.co/ZHK9ysFKCl
« Je m’y attendais dès que Carlos s’est retiré de Barcelone. C’est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour Madrid, mais surtout pour lui‐même ! J’espère qu’il retrouvera sa forme pour Rome et Roland‐Garros. »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 18:48