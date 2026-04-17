Deux jours après avoir décidé d’aban­donner l’ATP 500 de Barcelone après avoir ressenti une douleur au niveau de son bras lors de sa victoire au premier tour, Carlos Alcaraz a décidé de ne prendre aucun risque en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Une déci­sion logique compte tenu de la zone du corps touchée mais aussi un peu inquié­tante pour l’Espagnol, qui doit défendre ses titres à Rome et à Roland‐Garros dans les semaines à venir.

Toujours aussi réactif via son compte Twitter, Boris Becker a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de forme du septuple vain­queur en Grand Chelem.

I saw it coming once Carlos pulled out of Barcelona…that’s defi­ni­tely bad news for Madrid but espe­cially for himself !

Hope he gets back in form for Rom and Roland Garros … @atptour https://t.co/ZHK9ysFKCl — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 17, 2026

« Je m’y atten­dais dès que Carlos s’est retiré de Barcelone. C’est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour Madrid, mais surtout pour lui‐même ! J’espère qu’il retrou­vera sa forme pour Rome et Roland‐Garros. »