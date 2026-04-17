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Boris Becker inquiet pour Carlos Alcaraz, victime d’un gros coup dur : « Je m’y atten­dais. C’est une mauvaise nouvelle pour le tournoi, mais surtout pour lui‐même »

Par
Thomas S
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Deux jours après avoir décidé d’aban­donner l’ATP 500 de Barcelone après avoir ressenti une douleur au niveau de son bras lors de sa victoire au premier tour, Carlos Alcaraz a décidé de ne prendre aucun risque en décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Madrid (du 22 avril au 3 mai).

Une déci­sion logique compte tenu de la zone du corps touchée mais aussi un peu inquié­tante pour l’Espagnol, qui doit défendre ses titres à Rome et à Roland‐Garros dans les semaines à venir. 

Toujours aussi réactif via son compte Twitter, Boris Becker a fait part de son inquié­tude concer­nant l’état de forme du septuple vain­queur en Grand Chelem. 

« Je m’y atten­dais dès que Carlos s’est retiré de Barcelone. C’est sans aucun doute une mauvaise nouvelle pour Madrid, mais surtout pour lui‐même ! J’espère qu’il retrou­vera sa forme pour Rome et Roland‐Garros. »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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