« Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie professionnelle ? », déclarait il y a quelques jours Boris Becker à propos de la longue chute au classement de Stefanos Tsitsipas, désormais 80e mondial.
Mais après la belle victoire du Grec ce samedi soir contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, l’ancien champion allemand a tenu à l’encourager, toujours via son compte Twitter.
Let’s keep going….1 match doesn’t give you the trophy 🏆 you deserve eventually !— Boris Becker (@TheBorisBecker) April 25, 2026
Upwards & onwards ! https://t.co/Y2FHhz3f1V
« Continuons… Un seul match ne suffit pas pour remporter le trophée que tu mérites à terme ! En avant toute ! », a écrit Boris, qui ne sait visiblement pas trop sur quel pied danser avec Stefanos.
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 16:40