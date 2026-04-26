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Boris Becker souffle le chaud et le froid sur Stefanos Tsitsipas : « Un seul match ne suffit pas pour remporter le trophée que tu mérites finalement »

Par
Thomas S
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« Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie profes­sion­nelle ? », décla­rait il y a quelques jours Boris Becker à propos de la longue chute au clas­se­ment de Stefanos Tsitsipas, désor­mais 80e mondial.

Mais après la belle victoire du Grec ce samedi soir contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, l’an­cien cham­pion alle­mand a tenu à l’en­cou­rager, toujours via son compte Twitter. 

« Continuons… Un seul match ne suffit pas pour remporter le trophée que tu mérites à terme ! En avant toute ! », a écrit Boris, qui ne sait visi­ble­ment pas trop sur quel pied danser avec Stefanos. 

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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