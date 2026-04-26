« Quand va‐t‐il se rendre compte qu’il devrait peut‐être changer certaines choses dans sa vie profes­sion­nelle ? », décla­rait il y a quelques jours Boris Becker à propos de la longue chute au clas­se­ment de Stefanos Tsitsipas, désor­mais 80e mondial.

Mais après la belle victoire du Grec ce samedi soir contre Alexander Bublik au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, l’an­cien cham­pion alle­mand a tenu à l’en­cou­rager, toujours via son compte Twitter.

Let’s keep going….1 match doesn’t give you the trophy 🏆 you deserve even­tually !

Upwards & onwards ! https://t.co/Y2FHhz3f1V — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 25, 2026

« Continuons… Un seul match ne suffit pas pour remporter le trophée que tu mérites à terme ! En avant toute ! », a écrit Boris, qui ne sait visi­ble­ment pas trop sur quel pied danser avec Stefanos.