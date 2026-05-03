Alors qu’on pouvait s’at­tendre à un début de finale accro­chée entre Jannik Sinner et Alexander Zverev, ce dimanche, sur le Masters 1000 de Madrid, c’est exac­te­ment l’in­verse qui est en train de se passer.

Toujours aussi impi­toyable avec ses adver­saires, le numéro 1 mondial a remporté la première manche, 6–1, en à peine 25 minutes de jeu. Totalement dépassé, l’Allemand peine à sortir la tête de l’eau et va devoir changer quelque chose sous peine de se voir infliger une nouvelle leçon de tennis.

C’est plus ou moins l’avis de Brad Gilbert, ancien coach notam­ment d’Andre Agassi.

what a stroll 🚶‍♂️ in the park 1st set for Sin City 🌆 Zverev is too predic­table and seems like atm has no answers, after this mulligan set has to be way more unpredictable — Brad Gilbert (@bgtennisnation) May 3, 2026

« Quelle balade dans le parc ! Premier set pour Sin City. Zverev est trop prévi­sible et semble pour l’ins­tant à court de solu­tions ; après ce set de chauffe, il va falloir qu’il se montre bien plus imprévisible. »