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Brad Gilbert après le premier set remporté 6–1 par Sinner contre Zverev : « Quelle balade ! »

Par
Thomas S
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Alors qu’on pouvait s’at­tendre à un début de finale accro­chée entre Jannik Sinner et Alexander Zverev, ce dimanche, sur le Masters 1000 de Madrid, c’est exac­te­ment l’in­verse qui est en train de se passer.

Toujours aussi impi­toyable avec ses adver­saires, le numéro 1 mondial a remporté la première manche, 6–1, en à peine 25 minutes de jeu. Totalement dépassé, l’Allemand peine à sortir la tête de l’eau et va devoir changer quelque chose sous peine de se voir infliger une nouvelle leçon de tennis.

C’est plus ou moins l’avis de Brad Gilbert, ancien coach notam­ment d’Andre Agassi. 

« Quelle balade dans le parc ! Premier set pour Sin City. Zverev est trop prévi­sible et semble pour l’ins­tant à court de solu­tions ; après ce set de chauffe, il va falloir qu’il se montre bien plus imprévisible. »

Publié le dimanche 3 mai 2026 à 17:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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