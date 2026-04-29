Sacré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et désormais qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, où il s’apprête à défier Jannik Sinner, Rafael Jodar ne cesse d’impressionner la planète tennis.
Si l’Espagne semble tenir un nouveau talent prénommé « Rafa », son ancien entraîneur lors de son passage dans une université de Virginie, aux États‐Unis, Brian Rasmussen, tient à dissiper tout malentendu : ce prénom n’a aucun lien avec Rafael Nadal.
« Son prénom vient de son grand‐père et il en est très fier. Ce n’est pas en lien avec Nadal (rires). Ça a beaucoup de sens pour lui, il cherche à représenter les siens du mieux possible. Mais pas forcément en termes de résultats, d’abord par la manière d’être », a expliqué l’entraîneur à L’Equipe.
Le joueur de 19 ans, déjà virtuellement 34e mondial, va désormais défier le monstre Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré à Madrid. Avec l’ambition de mettre un terme à sa folle série de 25 victoires consécutives en Masters 1000.
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 12:48