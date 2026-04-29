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Brian Rasmussen, ex‐coach de la nouvelle pépite du circuit : « Son prénom n’est pas en lien avec Rafael Nadal »

Par
Baptiste Mulatier
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Sacré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et désor­mais qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, où il s’apprête à défier Jannik Sinner, Rafael Jodar ne cesse d’impressionner la planète tennis.

Si l’Espagne semble tenir un nouveau talent prénommé « Rafa », son ancien entraî­neur lors de son passage dans une univer­sité de Virginie, aux États‐Unis, Brian Rasmussen, tient à dissiper tout malen­tendu : ce prénom n’a aucun lien avec Rafael Nadal.

« Son prénom vient de son grand‐père et il en est très fier. Ce n’est pas en lien avec Nadal (rires). Ça a beau­coup de sens pour lui, il cherche à repré­senter les siens du mieux possible. Mais pas forcé­ment en termes de résul­tats, d’abord par la manière d’être », a expliqué l’en­traî­neur à L’Equipe.

Le joueur de 19 ans, déjà virtuel­le­ment 34e mondial, va désor­mais défier le monstre Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré à Madrid. Avec l’am­bi­tion de mettre un terme à sa folle série de 25 victoires consé­cu­tives en Masters 1000. 

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 12:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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