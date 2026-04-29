Sacré à Marrakech, demi‐finaliste à Barcelone et désor­mais qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, où il s’apprête à défier Jannik Sinner, Rafael Jodar ne cesse d’impressionner la planète tennis.

Si l’Espagne semble tenir un nouveau talent prénommé « Rafa », son ancien entraî­neur lors de son passage dans une univer­sité de Virginie, aux États‐Unis, Brian Rasmussen, tient à dissiper tout malen­tendu : ce prénom n’a aucun lien avec Rafael Nadal.

« Son prénom vient de son grand‐père et il en est très fier. Ce n’est pas en lien avec Nadal (rires). Ça a beau­coup de sens pour lui, il cherche à repré­senter les siens du mieux possible. Mais pas forcé­ment en termes de résul­tats, d’abord par la manière d’être », a expliqué l’en­traî­neur à L’Equipe.

Le joueur de 19 ans, déjà virtuel­le­ment 34e mondial, va désor­mais défier le monstre Jannik Sinner pour une place dans le dernier carré à Madrid. Avec l’am­bi­tion de mettre un terme à sa folle série de 25 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.