Alexander Bublik a répété à maintes reprises sa détes­ta­tion de la terre battue. Dans son inter­view accordée à Eurosport Allemagne, le Kazakh a d’ailleurs été très honnête à ce sujet.

« Je n’aime pas la terre battue. Je n’aime rien de tout ça. Mais je vais jouer à Madrid, à Rome et à Roland Garros, je dois gagner de l’argent, c’est pour ça que je joue sur terre battue. De plus, les événe­ments comme Madrid sont obli­ga­toires, vous devez jouer. Je suis un profes­sionnel et je n’ai pas d’autre choix », a avoué le 32e mondial.

Il est opposé au très en forme Miomir Kecmanovic au 1er tour à Madrid, un tournoi qui lui a réussi l’année dernière. Il s’était hissé jusqu’en quarts de finale en battant notam­ment Denis Shapovalov et Aslan Karatsev.