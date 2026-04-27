En huitièmes de finale à Madrid, Cameron Norrie s’apprête à défier Jannik Sinner, avec l’ambition de mettre un terme à sa folle série de 24 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

S’il n’a encore jamais affronté l’ac­tuel numéro 1 mondial en compé­ti­tion offi­cielle, le Britannique sait parfai­te­ment à quoi s’attendre.

« Je ne l’ai jamais affronté, ce qui est fou. Je suis impa­tient de jouer contre lui, mais à chaque fois que nous nous entraî­nons ensemble, il me déchire. Il est vrai­ment en confiance, c’est proba­ble­ment le joueur le plus confiant en ce moment. Je vais lui tenir tête, je vais simple­ment jouer mon jeu, jouer la balle qui se présente devant moi. »

Cam Norrie looks ahead to facing Jannik Sinner for the FIRST time in the Madrid Open last 16 💭 pic.twitter.com/h8ScGlntiy — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) April 26, 2026

Le 23e joueur mondial tentera sa chance mardi dans la capi­tale espagnole !