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Cameron Norrie, avant de défier Jannik Sinner : « Je ne l’ai jamais affronté mais à chaque fois qu’on s’en­traîne ensemble, il me déchire »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale à Madrid, Cameron Norrie s’apprête à défier Jannik Sinner, avec l’ambition de mettre un terme à sa folle série de 24 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

S’il n’a encore jamais affronté l’ac­tuel numéro 1 mondial en compé­ti­tion offi­cielle, le Britannique sait parfai­te­ment à quoi s’attendre.

« Je ne l’ai jamais affronté, ce qui est fou. Je suis impa­tient de jouer contre lui, mais à chaque fois que nous nous entraî­nons ensemble, il me déchire. Il est vrai­ment en confiance, c’est proba­ble­ment le joueur le plus confiant en ce moment. Je vais lui tenir tête, je vais simple­ment jouer mon jeu, jouer la balle qui se présente devant moi. »

Le 23e joueur mondial tentera sa chance mardi dans la capi­tale espagnole !

Publié le lundi 27 avril 2026 à 13:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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