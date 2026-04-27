En huitièmes de finale à Madrid, Cameron Norrie s’apprête à défier Jannik Sinner, avec l’ambition de mettre un terme à sa folle série de 24 victoires consécutives en Masters 1000.
S’il n’a encore jamais affronté l’actuel numéro 1 mondial en compétition officielle, le Britannique sait parfaitement à quoi s’attendre.
« Je ne l’ai jamais affronté, ce qui est fou. Je suis impatient de jouer contre lui, mais à chaque fois que nous nous entraînons ensemble, il me déchire. Il est vraiment en confiance, c’est probablement le joueur le plus confiant en ce moment. Je vais lui tenir tête, je vais simplement jouer mon jeu, jouer la balle qui se présente devant moi. »
Cam Norrie looks ahead to facing Jannik Sinner for the FIRST time in the Madrid Open last 16 💭 pic.twitter.com/h8ScGlntiy— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) April 26, 2026
Le 23e joueur mondial tentera sa chance mardi dans la capitale espagnole !
Publié le lundi 27 avril 2026 à 13:45