Invitée à réagir aux récentes décla­ra­tions plutôt inquié­tantes de Rafael Nadal sur sa parti­ci­pa­tion à la prochaine édition de Roland‐Garros (du 28 mai au 9 juin), Camille Pin, ancienne 61e mondiale et désor­mais consul­tante pour Eurosport, a expliqué que l’Espagnol avait fina­le­ment déjà accepté son sort.

« On a l’im­pres­sion dans ses décla­ra­tions qu’il a déjà fait le deuil, qu’il prend du recul. La pres­sion monte autour de lui et on a l’im­pres­sion qu’il est déjà ailleurs dans sa tête. Il est à Majorque avec son fils. Après, cela ne veut pas dire qu’il ne se donne pas les moyens. On a l’im­pres­sion qu’il a accepté que c’était le moment pour lui d’ar­rêter sa carrière. Il a clai­re­ment intégré cela quand on écoute ses déclarations. »