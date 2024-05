Battu par un excellent Andrey Rublev, ce mercredi en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz a expliqué en confé­rence de presse d’après match qu’il n’avait pas pu défendre ses chances à fond à cause d’un petit virus.

« Ça fait mal de perdre, d’avoir des occa­sions et de ne pas en profiter. Je suis un peu enrhumé. Je me suis réveillé avec des raideurs dans tout le corps. Je ne veux pas enlever du crédit au match de Rublev mais c’était un match diffi­cile pour moi. Malgré tout, la semaine a été très posi­tive. Un jour avant le début du tournoi, je ne savais pas si j’al­lais pouvoir jouer, et j’ai atteint les quarts de finale. Jouer plusieurs matches à un bon niveau, c’est positif aussi », a déclaré le 3e joueur mondial qu’on devrait revoir, sauf rechute au niveau de son avant‐bras, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Rome (du 8 au 19 mai).