Considéré par cer­tains comme la relève du ten­nis espa­gnol et de Rafael Nadal, le jeune pro­dige Carlos Alcaraz, 17 ans, a d’ores et déjà reçu son invi­ta­tion pour le Masters 1000 de Madrid qui aura lieu du 2 au 9 mai 2021. Plus à l’aise sur terre bat­tue que sur dur, comme son illustre aîné, le 127e mon­dial aura donc l’op­por­tu­ni­té de se confron­ter aux meilleurs spé­cia­listes de la planète.

🚨 ¡@alcarazcarlos03 jugará el #MMOPEN ! 🚨



¡El 🇪🇸 ganó el Sub‐12 en 2015, y este año ha reci­bi­do la pri­me­ra invi­ta­ción para el cua­dro final del tor­neo ! pic.twitter.com/73fzwb76Ik — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) February 24, 2021