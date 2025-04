C’était une rumeur depuis quelques jours, mais c’est désor­mais offi­ciel, Carlos Alcaraz ne dispu­tera pas le Masters 1000 de Madrid cette année. Le numéro trois mondial a précisé en confé­rence de presse qu’il n’était pas suffi­sam­ment remis de sa bles­sure contractée à Barcelone.

« Lors de la finale à Barcelone, je me suis blessé à l’ad­duc­teur… mais aussi à l’is­chio de la jambe gauche. Nous avons évalué si je pouvais jouer ici sans risque. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour y parvenir. Je n’ai pas pu m’en­traîner ces jours‐ci et je ne jouerai pas à cause de mon adduc­teur droit. Et je ne suis pas prêt à jouer correc­te­ment. Cela ne s’est pas beau­coup amélioré ces derniers jours. Il faut écouter son corps, comme je l’ai toujours dit. Ce tournoi est très exci­tant, mais les choses n’ont pas fonc­tionné comme je le souhaitais. »-