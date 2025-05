Pendant son match face à Cerundolo, Casper Ruud a été plus que chahuté par un supporter de l’Argentin. Excédé, le Norvégien a donc tenté de faire réagir l’ar­bitre : « Combien de fois peuvent‐ils crier avant que je puisse exiger quelque chose ? Pourquoi ne pouvez‐vous pas répondre à la ques­tion ? Vous vous contentez de dire « je m’en occupe ». Mais je pose une ques­tion précise. Combien de secondes avant que je puisse exiger, par exemple, un autre service ou une reprise ? S’il recom­mence encore et encore et encore… rien. »

Finalement comme le pouvoir d’un arbitre semble plus que limité, le Norvégien a fait le dos rond avant de résumer la situa­tion une fois qu’il avait retrouvé tout son calme.

« Je pose juste la ques­tion de savoir si on ne devrait pas envi­sager de changer les règles, et d’exercer une pres­sion plus forte sur les suppor­ters qui sont là pour chahuter ou déranger. Au tennis, j’ai l’im­pres­sion qu’il y a une sorte de règle non écrite sur ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire en tant que spec­ta­teur. La majo­rité des fans font ce qu’il faut, mais quand quel­qu’un est là pour déranger un peu trop, je pense qu’il y a une limite à ne pas franchir. »