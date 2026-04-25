Contraint à l’abandon à Monte‐Carlo et forfait à Barcelone, Casper Ruud entamait ce samedi la défense de son titre sur le Masters 1000 de Madrid. Et il n’a pas fait de détail en lâchant seulement un jeu face au local, Jaume Munar : 6–0, 6–1, en 1h de jeu.
Interrogé sur cette victoire expéditive lors de l’interview d’après match sur le court, le Norvégien a comme souvent fait preuve de beaucoup de retenue et de classe envers l’un de ses adversaires préférés (désormais 7–1 dans les confrontations).
« Je connais bien Jaume. Je pense qu’aujourd’hui on pouvait voir qu’il n’était pas à 100 % de sa forme. Il ne servait pas à la vitesse à laquelle il sert habituellement. Il revient d’une blessure au bras depuis Rotterdam. Il n’a pas beaucoup joué le dernier mois. Certaines de ces choses sont difficiles avec le tennis. Je suis son adversaire et je sais qu’il revient de blessure. Il n’y a pas moyen de le cacher. C’est un sport brutal. J’ai essayé de profiter de mon avantage et de jouer lourd, solide et aussi bien que possible… Faire beaucoup de retours dedans. Avec l’altitude ici à Madrid, si vous ne servez pas bien, c’est dur de dominer les points, disons. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 15:18