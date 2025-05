Casper Ruud est un homme aimant et attentionné.

Invité à remer­cier ses proches lors de son discours pendant la remise des prix suite à son premier sacre en Masters 1000, ce dimanche à Madrid, le Norvégien a eu des mots touchants pour sa fiancée, qui s’est déplacée expres­sé­ment de Norvège pour le soutenir. Et Maria n’a sans doute pas été déçue du voyage.

« Je dois une grande partie de ma réus­site à mes proches, ma famille, mes amis, et bien sûr, à ma magni­fique fiancée, Maria, qui est venue exprès pour me soutenir. Je dois la remer­cier de m’avoir donné le dernier coup de pouce pour enfin fran­chir la ligne d’arrivée. On s’est fiancés l’année dernière, donc elle m’a apporté un soutien incroyable pendant de nombreuses années. Je suis vrai­ment heureux et c’est génial d’être entouré de gens formi­dables. J’ai vrai­ment beau­coup de chance. »