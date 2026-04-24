Actuel 15e joueur mondial mais virtuellement 26e avant d’entamer la défense de son titre sur le Masters 1000 de Madrid (opposé à Jaume Munar au 2e tour), Casper Ruud s’est exprimé devant la presse où il s’est notamment montré rassurant après son abandon à Monte‐Carlo.
Le Norvégien a également révélé que Rafael Nadal lui avait glissé quelques mots d’encouragement avant le début du tournoi. Un véritable boost pour la confiance.
« Rafa m’a encouragé à persévérer et à donner le meilleur de moi‐même. On ne peut pas demander mieux à un joueur. Rafa a remporté tellement de grands titres sur terre battue que je ne pourrais jamais me comparer à lui. Il est dans une catégorie à part sur cette surface. S’il y a une chose qu’on peut apprendre de lui, c’est la détermination. Il n’a jamais abandonné, et il a réussi à remporter de nombreux matchs sans être au meilleur de sa forme, car il était extrêmement bien préparé, tant physiquement que mentalement. »
Publié le vendredi 24 avril 2026 à 16:02