Actuel 15e joueur mondial mais virtuel­le­ment 26e avant d’en­tamer la défense de son titre sur le Masters 1000 de Madrid (opposé à Jaume Munar au 2e tour), Casper Ruud s’est exprimé devant la presse où il s’est notam­ment montré rassu­rant après son abandon à Monte‐Carlo.

Le Norvégien a égale­ment révélé que Rafael Nadal lui avait glissé quelques mots d’en­cou­ra­ge­ment avant le début du tournoi. Un véri­table boost pour la confiance.

« Rafa m’a encou­ragé à persé­vérer et à donner le meilleur de moi‐même. On ne peut pas demander mieux à un joueur. Rafa a remporté telle­ment de grands titres sur terre battue que je ne pour­rais jamais me comparer à lui. Il est dans une caté­gorie à part sur cette surface. S’il y a une chose qu’on peut apprendre de lui, c’est la déter­mi­na­tion. Il n’a jamais aban­donné, et il a réussi à remporter de nombreux matchs sans être au meilleur de sa forme, car il était extrê­me­ment bien préparé, tant physi­que­ment que mentalement. »