Souvent accusé d’être un joueur spécia­liste des ATP250 sur ocre, le Norvégien change défi­ni­ti­ve­ment de statut avec ce succès à Madrid. Son premier masters1000 en poche, il se sent délesté d’un poids et peut main­te­nant se fixer les plus grands objec­tifs possibles.

« C’est un mélange de soula­ge­ment, de bonheur et de joie pure. Je sais, en me basant sur les dernières années que j’ai passées sur le circuit, combien il est diffi­cile de bien faire dans les tour­nois les plus impor­tants, et je n’ai jamais été capable de fran­chir la ligne d’ar­rivée en tant que cham­pion, mais aujourd’hui j’ai pu et cette semaine ici à Madrid, donc extrê­me­ment heureux et fier, bien sûr, d’avoir pu rester concentré sur le tournoi tout au long du match. Après avoir perdu le deuxième set et que l’élan ait changé, je me suis rétabli et j’ai joué, parti­cu­liè­re­ment très heureux du dernier match que j’ai joué et fier de l’avoir terminé comme ça ».