L’introspection est devenue un nouveau sport au sein du circuit de tennis professionnel.

Beaucoup de cham­pions parlent de spirale, d’usure, de pres­sion mais quand le calen­drier n’est pas assez rempli, ils parti­cipent à des exhi­bi­tions et évoquent aussi constam­ment le fait qu’ils ne gagnent pas assez d’argent.

Du coup, quand ils évoquent des soucis de santé mentale, il faut prendre cela avec des pincettes surtout quand il s’agit de joueurs du top niveau.

Après sa quali­fi­ca­tion pour les demi‐finales à Madrid, Casper a donc expliqué que son regain de forme était lié à l’in­ter­ven­tion d’un psychologue.

« Je ne veux pas trop m’étendre sur le sujet, mais la vérité, c’est que j’ai traversé des problèmes de santé mentale cette année. J’ai donc consulté un profes­sionnel et cela m’a beau­coup aidé. J’ai rapi­de­ment constaté une nette amélio­ra­tion. Je me sentais comme un hamster dans sa roue, avan­çant sans cesse. Le calen­drier actuel m’empêche de m’ar­rêter ; j’avais besoin de sortir de cette spirale et de réflé­chir à ma vie, à mes senti­ments et au chemin que j’avais emprunté. Je suis de retour dans la roue du hamster que le circuit nous impose, mais avec un bien meilleur état d’es­prit. Le tennis est bien plus complexe que de bien frapper la balle. »