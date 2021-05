Vainqueur de Sebastian Korda (65ème), Arthur Cazaux (603ème) invité par les orga­ni­sa­teurs ne s’en­flamme pas.

Au contraire, il ne veut pas en faire trop au sujet de cette victoire et estime qu’il faut vite passer à autre chose. C’est ce qu’il a expliqué à notre confrère Quentin Moynet de l’Equipe : « Je suis déjà concentré sur la suite. Après la balle de match, pendant trente minutes, j’étais content de la victoire contre un bon joueur qui est en forme depuis un an. Mais là, fran­che­ment, la victoire c’est déjà derrière. J’ai la suite en ligne de mire. », voila un discours tranché et euphorisant.

La suite, pour ce 2ème tour des quali­fi­ca­tions c’est un sacré client, l’Australien, Alexix Popyrin (77ème).