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« Ce qu’Arthur Fils propose, c’est très fort pour gagner contre des mecs top 20 et top 10. De là à battre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, je n’en sais rien », s’in­ter­roge Julien Benneteau

Par
Baptiste Mulatier
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La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vain­queur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consé­cu­tives en Masters 1000. 

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’an­cien 25e mondial et ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, s’est exprimé sur ce duel à venir. 

« Ce qu’Arthur Fils fait depuis son retour de bles­sure en février, c’est très costaud, très fort. C’est même impres­sion­nant, je suis content pour lui et son entou­rage. La constance qu’il a au très haut niveau, c’est très rare. Quart à Indian Wells, demie à Miami, titre à Barcelone, demie à Madrid… Ce sont les résul­tats d’un top 6–8 mondial. C’est colossal. Physiquement, il est fantas­tique. Il est solide, gagne beau­coup de matches, donc la confiance vient avec. Il a un fond de jeu. Ce qu’il propose de manière récur­rente, tous les jours, c’est très fort pour gagner contre des mecs top 20 et top 10. De là à battre (Jannik) Sinner et (Carlos) Alcaraz, je n’en sais rien. Ces deux‐là sont un peu au‐dessus des autres, mais c’est monstrueux. »

Publié le vendredi 1 mai 2026 à 12:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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