La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vain­queur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consé­cu­tives en Masters 1000.

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’an­cien 25e mondial et ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, s’est exprimé sur ce duel à venir.

« Ce qu’Arthur Fils fait depuis son retour de bles­sure en février, c’est très costaud, très fort. C’est même impres­sion­nant, je suis content pour lui et son entou­rage. La constance qu’il a au très haut niveau, c’est très rare. Quart à Indian Wells, demie à Miami, titre à Barcelone, demie à Madrid… Ce sont les résul­tats d’un top 6–8 mondial. C’est colossal. Physiquement, il est fantas­tique. Il est solide, gagne beau­coup de matches, donc la confiance vient avec. Il a un fond de jeu. Ce qu’il propose de manière récur­rente, tous les jours, c’est très fort pour gagner contre des mecs top 20 et top 10. De là à battre (Jannik) Sinner et (Carlos) Alcaraz, je n’en sais rien. Ces deux‐là sont un peu au‐dessus des autres, mais c’est monstrueux. »