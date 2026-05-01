La demi‐finale entre les deux hommes les plus en forme du moment aura bien lieu à Madrid, où Arthur Fils, vainqueur de ses 9 derniers matchs, va défier Jannik Sinner, sur une série de 26 victoires consécutives en Masters 1000.
Dans des propos relayés par L’Equipe, l’ancien 25e mondial et ex‐capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, s’est exprimé sur ce duel à venir.
« Ce qu’Arthur Fils fait depuis son retour de blessure en février, c’est très costaud, très fort. C’est même impressionnant, je suis content pour lui et son entourage. La constance qu’il a au très haut niveau, c’est très rare. Quart à Indian Wells, demie à Miami, titre à Barcelone, demie à Madrid… Ce sont les résultats d’un top 6–8 mondial. C’est colossal. Physiquement, il est fantastique. Il est solide, gagne beaucoup de matches, donc la confiance vient avec. Il a un fond de jeu. Ce qu’il propose de manière récurrente, tous les jours, c’est très fort pour gagner contre des mecs top 20 et top 10. De là à battre (Jannik) Sinner et (Carlos) Alcaraz, je n’en sais rien. Ces deux‐là sont un peu au‐dessus des autres, mais c’est monstrueux. »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 12:25