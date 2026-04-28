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« Ce tournoi est l’un de mes préférés, mais le fait que je sois encore en train de regarder les huitièmes de finale, alors que Rome et Roland‐Garros approchent, ça me fatigue », lâche Daniel Vallverdu

Par
Baptiste Mulatier
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Les Masters 1000 sur deux semaines, instaurés partout sauf à Paris et Monte‐Carlo, sont loin de faire l’unanimité. 

Ils sont même très criti­qués, par les fans, les joueurs mais aussi les entraî­neurs, à l’image de Daniel Vallverdu, ancien coach de Grigor Dimitrov. 

« Le Masters 1000 de Madrid est l’un de mes tour­nois préférés de l’année, mais le fait que je sois encore en train de regarder les huitièmes de finale, alors que Rome et Roland‐Garros approchent… ça me fatigue. Imaginez ce que ça doit être pour les joueurs », a écrit le Vénézuélien sur le réseau social X. 

Un avis partagé par de nombreux observateurs…

Publié le mardi 28 avril 2026 à 11:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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