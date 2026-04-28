Les Masters 1000 sur deux semaines, instaurés partout sauf à Paris et Monte‐Carlo, sont loin de faire l’unanimité.

Ils sont même très criti­qués, par les fans, les joueurs mais aussi les entraî­neurs, à l’image de Daniel Vallverdu, ancien coach de Grigor Dimitrov.

« Le Masters 1000 de Madrid est l’un de mes tour­nois préférés de l’année, mais le fait que je sois encore en train de regarder les huitièmes de finale, alors que Rome et Roland‐Garros approchent… ça me fatigue. Imaginez ce que ça doit être pour les joueurs », a écrit le Vénézuélien sur le réseau social X.

The Madrid Masters 1000 is one of my all time favo­rite tour­na­ments of the year but the fact that I’m still watching r16 matches today with Rome and RG coming up…makes me tired. Imagine the players. @atptour @WTA #8DayMasters1000 — Daniel Vallverdu (@danielvallverdu) April 27, 2026

Un avis partagé par de nombreux observateurs…