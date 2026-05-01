Le tournoi de Madrid est vivement critiqué en ce moment et il offre parfois le même spectacle désolant que Roland Garros quand les loges sont presque toutes vides.
Il faut dire que ces images sont insoutenables pour les fans mais très logiques pour les organisateurs dont le tournoi est aussi financé par les montants payés pour des entreprises qui louent ce genre d’espace pour leurs clients.
Le « problème » est donc insolvables sauf à adopter la méthode australienne ou américaine avec des loges placées en « hauteur » où l’on peut regarder un peu de tennis tout en discutant « business » une coupe à la main.
Interrogée à ce sujet, la co‐directrice Garbine Muguruza a préféré répondre avec humour, pas sur que cela mette un terme à cette polémique.
Muguruza, co‐directora del Madrid Open, sobre que haya tanto palco y que en los partidos no estén llenos.— José Morón (@jmgmoron) May 1, 2026
🗣️ “Eso no quiere decir que esté vacío, sino que no están sentados viendo el partido. Hay gente comiendo, dando un paseo…”
¿Qué opinan ? pic.twitter.com/UgTsgeUdaT
« Cela ne veut pas dire qu’elles sont vides, mais que les gens ne sont pas assis à regarder le match. Il y a des personnes qui mangent, qui se promènent… »
Publié le vendredi 1 mai 2026 à 10:24