Au prochain tour, Francisco va devoir affronter Alexandre Zverev, un adver­saire qu’il connait très bien.

« C’est diffi­cile de jouer avec un ami avec qui nous avons partagé beau­coup de choses depuis notre enfance. C’est un honneur de se retrouver au troi­sième tour d’un Masters 1000, nous progres­sons tous les deux de jour en jour et j’ai bien joué. Je suis heureux. Mon début d’année est plutôt régu­lier et je joue un bon tennis. Je ne suis pas concentré sur Roland‐Garros, mais je pense que je progresse bien. Le match contre Alexander Zverev sera très disputé et j’espère rééditer la victoire de l’année dernière, mais il est très perfor­mant ces derniers temps. »

Dans leurs duels, c’est l’Argentin qui mène 2 à 0.