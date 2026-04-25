Qualifié pour le troisième tour du Masters 1000 de Madrid après une victoire sur Tannick Hanfmann, Francisco Cerundolo, 20e joueur mondial, était de passage en conférence de presse où il a été interrogé sur la nouvelle pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar, impressionnant tombeur d’Alex De Minaur (6−3, 6–1).
Et l’Argentin s’est dit impressionné par la qualité de jeu et la progression fulgurante du joueur de 19 ans, vainqueur du tournoi de Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone.
« Je le suis depuis Barcelone, son tennis est impressionnant. Il n’est plus l’avenir, il est le présent : il figure dans le top 40 et progresse très rapidement. Il a démontré un niveau exceptionnel, en battant un joueur du top 10 (De Minaur) avec beaucoup d’aisance. Il a un potentiel énorme, une puissance de frappe incroyable, et le match repose en grande partie sur lui. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 18:14