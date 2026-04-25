Qualifié pour le troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid après une victoire sur Tannick Hanfmann, Francisco Cerundolo, 20e joueur mondial, était de passage en confé­rence de presse où il a été inter­rogé sur la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, impres­sion­nant tombeur d’Alex De Minaur (6−3, 6–1).

Et l’Argentin s’est dit impres­sionné par la qualité de jeu et la progres­sion fulgu­rante du joueur de 19 ans, vain­queur du tournoi de Marrakech et demi‐finaliste à Barcelone.

« Je le suis depuis Barcelone, son tennis est impres­sion­nant. Il n’est plus l’avenir, il est le présent : il figure dans le top 40 et progresse très rapi­de­ment. Il a démontré un niveau excep­tionnel, en battant un joueur du top 10 (De Minaur) avec beau­coup d’ai­sance. Il a un poten­tiel énorme, une puis­sance de frappe incroyable, et le match repose en grande partie sur lui. »