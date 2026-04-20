Après avoir annoncé au début du mois la fin de sa collaboration avec Nishesh Basavareddy (177e mondial), l’entraîneur Gilles Cervara a peut‐être déjà rebondi.
Celui qui a été coach de Daniil Medvedev pendant huit ans, jusqu’en août dernier, a été aperçu sur le court à Madrid avec… Hubert Hurkacz !
Le Polonais, aujourd’hui 63e mondial, avait lui officialisé la fin de sa collaboration avec Nicolas Massu il y un mois.
Reste à savoir si cette association prendra vraiment forme…
Gilles Cervara coaching Hubert Hurkacz ? 👀 pic.twitter.com/R8heSGmh9T— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 20, 2026
… Et si le joueur de 29 ans pourra retrouver son meilleur niveau, lui qui occupait le 6e rang mondial en 2024.
Publié le lundi 20 avril 2026 à 13:47