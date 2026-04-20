Après avoir annoncé au début du mois la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Nishesh Basavareddy (177e mondial), l’en­traî­neur Gilles Cervara a peut‐être déjà rebondi.

Celui qui a été coach de Daniil Medvedev pendant huit ans, jusqu’en août dernier, a été aperçu sur le court à Madrid avec… Hubert Hurkacz !

Le Polonais, aujourd’hui 63e mondial, avait lui offi­cia­lisé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Nicolas Massu il y un mois.

Reste à savoir si cette asso­cia­tion prendra vrai­ment forme…

Gilles Cervara coaching Hubert Hurkacz ? 👀 pic.twitter.com/R8heSGmh9T — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 20, 2026

… Et si le joueur de 29 ans pourra retrouver son meilleur niveau, lui qui occu­pait le 6e rang mondial en 2024.