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Cervara, ancien coach de Medvedev, nouvel entraî­neur d’un ex‐top 10 ?

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir annoncé au début du mois la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Nishesh Basavareddy (177e mondial), l’en­traî­neur Gilles Cervara a peut‐être déjà rebondi. 

Celui qui a été coach de Daniil Medvedev pendant huit ans, jusqu’en août dernier, a été aperçu sur le court à Madrid avec… Hubert Hurkacz !

Le Polonais, aujourd’hui 63e mondial, avait lui offi­cia­lisé la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Nicolas Massu il y un mois. 

Reste à savoir si cette asso­cia­tion prendra vrai­ment forme…

… Et si le joueur de 29 ans pourra retrouver son meilleur niveau, lui qui occu­pait le 6e rang mondial en 2024. 

Publié le lundi 20 avril 2026 à 13:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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