Le duel 100 % fran­çais entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid s’est achevé dans une atmo­sphère parti­cu­liè­re­ment électrique.

Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert a tota­le­ment craqué. Face à un Atmane presque immo­bi­lisé par de violentes crampes en fin de set, il a laissé filer cinq points consé­cu­tifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).

Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pour­tant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compa­triote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le Français a salué son adver­saire avec une froi­deur manifeste.

Dans la foulée, son entraî­neur Jérémy Chardy a vive­ment contesté l’arbitrage d’Alexandre Robein, lui repro­chant de ne pas avoir sanc­tionné Atmane pour dépas­se­ment de temps.

Selon L’Equipe, la tension est montée d’un cran aux abords du court après la rencontre. « Tu devrais avoir honte de toi », aurait lancé Chardy, furieux, en direc­tion de l’arbitre.

Ambiance…