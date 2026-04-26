Le duel 100 % français entre Ugo Humbert (34e mondial) et Terence Atmane (47e) au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid s’est achevé dans une atmosphère particulièrement électrique.
Alors qu’il menait 5–2 dans le tie‐break de la deuxième manche, avec l’occasion de recoller à un set partout, Humbert a totalement craqué. Face à un Atmane presque immobilisé par de violentes crampes en fin de set, il a laissé filer cinq points consécutifs dans le jeu décisif, avant de s’incliner en deux manches (7−6 [3], 7–6 [5]).
Quelques minutes plus tôt, Humbert s’était pourtant montré fair‐play, venant s’enquérir de l’état de son compatriote, au sol et en proie à la douleur, allant même jusqu’à lui apporter une chaise. Mais au moment de la poignée de main, le ton était tout autre : le Français a salué son adversaire avec une froideur manifeste.
Dans la foulée, son entraîneur Jérémy Chardy a vivement contesté l’arbitrage d’Alexandre Robein, lui reprochant de ne pas avoir sanctionné Atmane pour dépassement de temps.
Selon L’Equipe, la tension est montée d’un cran aux abords du court après la rencontre. « Tu devrais avoir honte de toi », aurait lancé Chardy, furieux, en direction de l’arbitre.
Ambiance…
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 08:09