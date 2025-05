Dans des propos relayés par L’Equipe, le père et entraî­neur de Casper Ruud, Christian Ruud a évoqué la fatigue mentale ressentie ces dernières semaines par son petit protégé, fina­le­ment vain­queur à Madrid du plus grand titre de sa carrière.

« Casper était vrai­ment tris­toune à Monte‐Carlo et à Barcelone, éreinté menta­le­ment par les voyages. Il trou­vait que ça faisait trois, quatre années hyper char­gées qu’il venait d’en­caisser sans jamais avoir l’im­pres­sion de souf­fler, avec aussi des exhi­bi­tions, et plein de choses à côté. En janvier, il était arrivé en Australie en ayant eu l’im­pres­sion de ne pas avoir eu de break et d’être déjà émoussé. Il avait peut‐être ça en lui depuis des mois. En tout cas, le fait de s’ou­vrir à nous, son équipe, et aussi à un spécia­liste, ça l’a vrai­ment aidé à se relaxer. Il a reçu de bons conseils de ce coach mental pour inverser la tendance et se libérer d’un fardeau. Et en plus, ça se trans­pose tout de suite sur le court, alors… »