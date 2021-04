Ce jeudi, on a appris le forfait de Marin Cilic pour le Masters 1000 de Madrid (du 2 au 9 juin). Même s’il n’est plus le grand cham­pion qu’il a été, ce forfait traduit une petite tendance. En effet, si un vieux bris­card comme Cilic fait l’im­passe sur un tournoi de ce niveau, c’est qu’il a fait un calcul savant où se mêle envie, prize money, plaisir et prépa­ra­tion idéale pour Roland‐Garros.

Madrid n’a jamais eu la même place que Rome par exemple, qui est un passage presque obli­ga­toire avant le grand rendez‐vous de la porte d’Auteuil.

Ceux qui sont allés à la fameuse Caja Magica et à Rome font vite le tri. Si l’on rajoute à cela l’al­ti­tude de Madrid (600 mètres environ) et la terre battue qui est souvent bien éloi­gnée de la pari­sienne, on comprend donc aisé­ment cette défer­lante de forfaits que l’évè­ne­ment madri­lène est en train d’enregistrer.