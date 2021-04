Ce jeudi, on a appris le forfait de Marin Cilic pour Madrid. Même s’il n’est plus le grand cham­pion qu’il a été, ce forfait traduit une petite tendance.

En effet, si un vieux bris­card comme Cilic fait l’im­passe sur un Masters1000 de ce niveau c’est qu’il a fait un calcul savant où se mêle envie, prize money, plaisir et prépa­ra­tion idéale pour Roland‐Garros.

Madrid n’a jamais eu la même place que Rome par exemple qui est un vrai passage obligé avant le rendez‐vous de la porte d’Auteuil.

Ce qui sont allés à la fameuse Caja Magica et à Rome font vite le tri. Si l’on rajoute à cela l’al­ti­tude de Madrid et la terre‐battue qui est souvent bien éloi­gnée de la pari­sienne, on peut donc comprendre aisé­ment cette défer­lante de forfaits que l’on est entrain d’enregistrer.