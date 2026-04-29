Flavio Cobolli a remporté une grosse bataille en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (6−3, 5–7, 6–4), face à un joueur qu’il a qualifié de légende : le vain­queur de l’US Open 2021 Daniil Medvedev.

« J’ai simple­ment continué à jouer mon jeu. Je pense avoir fait un très bon match dès le premier point du premier set, alors j’ai continué à jouer mon tennis, avec toute mon énergie. J’étais un peu fatigué, mais je me suis dit que je devais être un peu plus agressif, essayer de conclure les points plus rapi­de­ment. Je pense avoir fait un excellent match contre un adver­saire très coriace, une légende, et j’en suis très fier », a réagi le 13e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, l’Italien défiera désor­mais Alexander Zverev.