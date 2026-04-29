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Cobolli, après sa victoire en huitièmes de finale : « Je suis très fier de ce match contre une légende »

Par
Baptiste Mulatier
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Flavio Cobolli a remporté une grosse bataille en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid (6−3, 5–7, 6–4), face à un joueur qu’il a qualifié de légende : le vain­queur de l’US Open 2021 Daniil Medvedev. 

« J’ai simple­ment continué à jouer mon jeu. Je pense avoir fait un très bon match dès le premier point du premier set, alors j’ai continué à jouer mon tennis, avec toute mon énergie. J’étais un peu fatigué, mais je me suis dit que je devais être un peu plus agressif, essayer de conclure les points plus rapi­de­ment. Je pense avoir fait un excellent match contre un adver­saire très coriace, une légende, et j’en suis très fier », a réagi le 13e joueur mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour tenter de se quali­fier dans le dernier carré, l’Italien défiera désor­mais Alexander Zverev. 

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 15:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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