La décla­ra­tion de Novak Djokovic après sa défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Madrid a fait l’effet d’une bombe chez les fans de la petite balle jaune. Le Serbe, qui a possi­ble­ment disputé son dernier match dans la capi­tale madri­lène, n’a jamais semblé aussi proche de la retraite. Et forcé­ment, cela fait quelque chose.

Notre confrère espa­gnol, José Moron, a parfai­te­ment résumé la situation.

Al igual que os lo dije cuando Federer parecía cerca de reti­rarse, o el año pasado con Nadal, os lo vuelvo a decir con Djokovic.



Cada partido que juegue es un regalo. El día que no esté, lo echa­remos mucho de menos, como echamos de menos a Roger y a Rafa.



Disfrútenlo y dejen… pic.twitter.com/8KmermIYmd — José Morón (@jmgmoron) April 26, 2025

« Tout comme je vous l’ai dit lorsque Federer semblait proche de la retraite, ou l’année dernière avec Nadal, je vous le dis à nouveau avec Djokovic. Chaque match qu’il joue est un cadeau. Le jour où il partira, il nous manquera beau­coup, tout comme Roger et Rafa nous manquent. Profitez‐en et laissez‐le faire ce qu’il veut, qu’il veuille conti­nuer ou prendre sa retraite demain. Lui seul a le droit de décider quand et où la prendre. Il est le plus grand de tous les temps. Il l’a mérité. »