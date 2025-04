Ce jour dans l’Equipe, notre confrère qui était au bord du court a résumé parfai­te­ment l’en­semble des faits qui ont rendu le duel entre Moutet et Mayot très spécial.

On sait que Corentin est un sanguin, et on savait aussi que blessé au dos, il allait souf­frir faca à Harold motivé comme jamais.

Le match fut donc parsemé de moments chauds surtout quand Coco a décidé de répondre aux insultes des fans présents dans les tribunes.

Ces mots prononcés au cours de cette partie résumé son exas­pé­ra­tion. Il est même allé très loin en expli­quant qu’il allait faire une chasse à l’homme suite à un énième insulte.

« Je te promets que si je te trouve, je te frappe » avant de confirmer son inten­tion auprès de l’ar­bitre : « Si je le trouve, je le frappe »

Pénalisé par la suite, il résu­merai la situa­tion d’une phrase terrible : « Tu me fais passer pour le fou dans cette situa­tion. Je fais juste mon boulot. Aujourd’hui, je le fais mal, c’est la vie. Tu trouves ça normal qu’ils me sifflent parce que je fais mal mon boulot ? »