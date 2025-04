Corentin Moutet continue de diviser parmi les fans de tennis.

Alors qu’il était opposé ce mercredi à son compa­triote Harold Mayot au premier tour du Masters 1000 de Madrid, le Parisien, contraint à l’abandon au milieu du deuxième set à cause d’une bles­sure au dos, a été copieu­se­ment sifflé par une partie du public madri­lène à sa sortie du court.

Une atti­tude plus que discu­table de part de ces « fans ».

Los nervios pueden con el francés Moutet, que se retira en su partido de primera ronda ante si compa­triota Mayot. El circo llegó a un deporte rela­ti­va­mente tran­quilo. pic.twitter.com/m1XbsKXd6u — Carlos Elorrieta (@CarlosElorrieta) April 23, 2025

Qu’on aime ou pas Corentin Moutet et son carac­tère bien trempé, ce dernier, malgré de nombreux excès sur le court, n’a jamais triché et s’est toujours arraché. On se souvient notam­ment de la période où il jouait presque unique­ment en slice côté revers à cause d’une bles­sure au coude.