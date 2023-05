Alors qu’il restait sur cinq défaites consé­cu­tives dont quatre élimi­na­tions d’en­trée de tournoi, et qu’il n’avait plus gagné de matchs depuis le 1er mars, Borna Coric se retrouve en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid. Après sur Daniel Altmaier en quarts (6−3, 6–3), le Croate, égale­ment tombeur d’Hugo Gaston, Hubert Hurkacz et Alejandro Davidovich Fokina aux tours précé­dents, a exprimé sa satisfaction.

« J’aime toujours jouer ici à Madrid. J’ai de très, très bons souve­nirs d’ici et je savais que je pouvais bien jouer. Je suis venu ici très tôt pour me préparer car ce tournoi est, je dirais, un peu diffé­rent des autres (en raison de l’al­ti­tude, ndlr). Je suis juste très heureux d’être en demi‐finales », s’est réjoui le 20e mondial dans des propos rapportés par l’ATP.

Il tentera de battre vendredi pour une place en finale le grand favori et tenant du titre, Carlos Alcaraz.