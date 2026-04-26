Le bles­sure de Carlos Alcaraz continue de faire beau­coup parler.

Sur les ondes de la Cadena COPE, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a commenté la décla­ra­tion très classe de Jannik Sinner en réac­tion au forfait de son grand rival pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

🎾 @alexcorretja74, sobre Jannik Sinner y cómo le afecta la baja de Carlos Alcaraz



🗣️ Sinner : « El tenis nece­sita a Carlos »



👉« Es un EXCELENTE chaval. Es un chico educado, respe­tuoso y que seguro lo dice de corazón »



👉« El tenis nece­sita la riva­lidad entre ambos » pic.twitter.com/gYErqTazKz — El Larguero (@ellarguero) April 24, 2026

« Je l’ap­précie beau­coup, Jannik est un garçon formi­dable, un garçon bien élevé, qui respecte tous les joueurs du circuit et qui, sincè­re­ment, le dit sûre­ment du fond du cœur et pense logi­que­ment que Carlos est bon pour le tennis ; le tennis a besoin de carac­tère, il a besoin de la riva­lité entre l’Italien et l’Espagnol. Il dit : ‘c’est mieux de jouer contre les meilleurs’, parce qu’au final, ce que tu veux, c’est te prouver à toi‐même que tu es le meilleur. Si certains perdent ou ou si certains sont blessés, ça ne dépend plus de toi et tu ne peux plus t’en soucier. »