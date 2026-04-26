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Corretja sur la réac­tion de Sinner après le forfait d’Alcaraz : « Il est sans doute sincère et le pense du fond du coeur »

Par
Baptiste Mulatier
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Le bles­sure de Carlos Alcaraz continue de faire beau­coup parler. 

Sur les ondes de la Cadena COPE, l’an­cien numéro 2 mondial et double fina­liste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a commenté la décla­ra­tion très classe de Jannik Sinner en réac­tion au forfait de son grand rival pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

« Je l’ap­précie beau­coup, Jannik est un garçon formi­dable, un garçon bien élevé, qui respecte tous les joueurs du circuit et qui, sincè­re­ment, le dit sûre­ment du fond du cœur et pense logi­que­ment que Carlos est bon pour le tennis ; le tennis a besoin de carac­tère, il a besoin de la riva­lité entre l’Italien et l’Espagnol. Il dit : ‘c’est mieux de jouer contre les meilleurs’, parce qu’au final, ce que tu veux, c’est te prouver à toi‐même que tu es le meilleur. Si certains perdent ou ou si certains sont blessés, ça ne dépend plus de toi et tu ne peux plus t’en soucier. »

Publié le dimanche 26 avril 2026 à 13:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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