Le blessure de Carlos Alcaraz continue de faire beaucoup parler.
Sur les ondes de la Cadena COPE, l’ancien numéro 2 mondial et double finaliste de Roland‐Garros, Alex Corretja, a commenté la déclaration très classe de Jannik Sinner en réaction au forfait de son grand rival pour Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).
🎾 @alexcorretja74, sobre Jannik Sinner y cómo le afecta la baja de Carlos Alcaraz— El Larguero (@ellarguero) April 24, 2026
🗣️ Sinner : « El tenis necesita a Carlos »
👉« Es un EXCELENTE chaval. Es un chico educado, respetuoso y que seguro lo dice de corazón »
👉« El tenis necesita la rivalidad entre ambos » pic.twitter.com/gYErqTazKz
« Je l’apprécie beaucoup, Jannik est un garçon formidable, un garçon bien élevé, qui respecte tous les joueurs du circuit et qui, sincèrement, le dit sûrement du fond du cœur et pense logiquement que Carlos est bon pour le tennis ; le tennis a besoin de caractère, il a besoin de la rivalité entre l’Italien et l’Espagnol. Il dit : ‘c’est mieux de jouer contre les meilleurs’, parce qu’au final, ce que tu veux, c’est te prouver à toi‐même que tu es le meilleur. Si certains perdent ou ou si certains sont blessés, ça ne dépend plus de toi et tu ne peux plus t’en soucier. »
Publié le dimanche 26 avril 2026 à 13:11