Cela fait aussi partie de l’ap­pren­tis­sage d’un jeune joueur de 17 ans.

Après une très belle période où il a gagné son premier match ATP à Miami, goûté à sa première à Monte‐Carlo (battu par 6–3, 7–5 Ugo Humbert) et décroché le troi­sième titre de sa saison en ITF, Moïse Kouamé a été sèche­ment battu au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Madrid où il était invité.

Opposé à l’Américaine et 90e mondial, Patrick Kypson, le Français a été sèche­ment battu en un peu plus d’une heure de jeu (6−2, 6–2).

« Moise Kouame s’est fait manger complet de chez complet. Au boulot, main­te­nant, une petit prog de chal­lenger 75,100 Max me plai­rait bien », a écrit sur son compte Twitter celui qui suit de près tous les jeunes joueurs et plus parti­cu­liè­re­ment l’ac­tuel 358e mondial, Romain Next Gen.

Moise Kouame 🇫🇷 s’est fait manger complet de chez complet.



Au boulot, main­te­nant, une petit prog de chal­lenger 75,100 Max me plai­rait bien. pic.twitter.com/s6EHpxeQlF — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 20, 2026

Tout sauf un drame pour le protégé de Richard Gasquet.