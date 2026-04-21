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Coup d’arrêt pour Moïse Kouamé : « Il s’est fait manger complet de chez complet »

Par
Thomas S
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Cela fait aussi partie de l’ap­pren­tis­sage d’un jeune joueur de 17 ans.

Après une très belle période où il a gagné son premier match ATP à Miami, goûté à sa première à Monte‐Carlo (battu par 6–3, 7–5 Ugo Humbert) et décroché le troi­sième titre de sa saison en ITF, Moïse Kouamé a été sèche­ment battu au premier tour des quali­fi­ca­tion du Masters 1000 de Madrid où il était invité.

Opposé à l’Américaine et 90e mondial, Patrick Kypson, le Français a été sèche­ment battu en un peu plus d’une heure de jeu (6−2, 6–2).

« Moise Kouame s’est fait manger complet de chez complet. Au boulot, main­te­nant, une petit prog de chal­lenger 75,100 Max me plai­rait bien », a écrit sur son compte Twitter celui qui suit de près tous les jeunes joueurs et plus parti­cu­liè­re­ment l’ac­tuel 358e mondial, Romain Next Gen. 

Tout sauf un drame pour le protégé de Richard Gasquet. 

Publié le mardi 21 avril 2026 à 14:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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