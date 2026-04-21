Cela fait aussi partie de l’apprentissage d’un jeune joueur de 17 ans.
Après une très belle période où il a gagné son premier match ATP à Miami, goûté à sa première à Monte‐Carlo (battu par 6–3, 7–5 Ugo Humbert) et décroché le troisième titre de sa saison en ITF, Moïse Kouamé a été sèchement battu au premier tour des qualification du Masters 1000 de Madrid où il était invité.
Opposé à l’Américaine et 90e mondial, Patrick Kypson, le Français a été sèchement battu en un peu plus d’une heure de jeu (6−2, 6–2).
« Moise Kouame s’est fait manger complet de chez complet. Au boulot, maintenant, une petit prog de challenger 75,100 Max me plairait bien », a écrit sur son compte Twitter celui qui suit de près tous les jeunes joueurs et plus particulièrement l’actuel 358e mondial, Romain Next Gen.
Moise Kouame 🇫🇷 s’est fait manger complet de chez complet.— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) April 20, 2026
Au boulot, maintenant, une petit prog de challenger 75,100 Max me plairait bien. pic.twitter.com/s6EHpxeQlF
Tout sauf un drame pour le protégé de Richard Gasquet.
Publié le mardi 21 avril 2026 à 14:07