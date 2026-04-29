Pour son premier tournoi depuis son humi­lia­tion subie à Monte‐Carlo (défaite 6–0, 6–0 face à Matteo Berrettini), Daniil Medvedev s’est rassuré, malgré son élimi­na­tion en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Battu par Flavio Cobolli (13e) sur le score de 6–3, 5–7, 6–4, le 10e joueur mondial a préféré retenir le positif, comme il l’a confié dans des propos relayés par Punto de Break.

« Ce fut un match incroyable et cette défaite est très doulou­reuse. Tout s’est joué sur quelques points, il a été génial et je pars satis­fait de mon niveau. Je retiens des aspects posi­tifs de cette semaine et je pense déjà à Rome et à Paris car je sens que je m’adapte bien à la terre battue et que je me déplace mieux que d’autres fois. »