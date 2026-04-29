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Daniil Medvedev, éliminé en huitièmes de finale : « Cette défaite est très douloureuse »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son premier tournoi depuis son humi­lia­tion subie à Monte‐Carlo (défaite 6–0, 6–0 face à Matteo Berrettini), Daniil Medvedev s’est rassuré, malgré son élimi­na­tion en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.

Battu par Flavio Cobolli (13e) sur le score de 6–3, 5–7, 6–4, le 10e joueur mondial a préféré retenir le positif, comme il l’a confié dans des propos relayés par Punto de Break.

« Ce fut un match incroyable et cette défaite est très doulou­reuse. Tout s’est joué sur quelques points, il a été génial et je pars satis­fait de mon niveau. Je retiens des aspects posi­tifs de cette semaine et je pense déjà à Rome et à Paris car je sens que je m’adapte bien à la terre battue et que je me déplace mieux que d’autres fois. »

Publié le mercredi 29 avril 2026 à 14:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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