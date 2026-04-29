Pour son premier tournoi depuis son humiliation subie à Monte‐Carlo (défaite 6–0, 6–0 face à Matteo Berrettini), Daniil Medvedev s’est rassuré, malgré son élimination en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid.
Battu par Flavio Cobolli (13e) sur le score de 6–3, 5–7, 6–4, le 10e joueur mondial a préféré retenir le positif, comme il l’a confié dans des propos relayés par Punto de Break.
« Ce fut un match incroyable et cette défaite est très douloureuse. Tout s’est joué sur quelques points, il a été génial et je pars satisfait de mon niveau. Je retiens des aspects positifs de cette semaine et je pense déjà à Rome et à Paris car je sens que je m’adapte bien à la terre battue et que je me déplace mieux que d’autres fois. »
Publié le mercredi 29 avril 2026 à 14:21