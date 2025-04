Qualifié d’of­fice pour le troi­sième tour du Mutua Madrid Open sans avoir disputé un seul match (tête de série et forfait de Djere), Daniil Medvedev, ancien numéro 1 mondial, s’est exprimé auprès du site de l’ATP sur le fort poten­tiel de la nouvelle géné­ra­tion, dont Joao Fonseca fait partie.

« Je pense que la constance est le défi le plus diffi­cile à relever. Chacun a des armes diffé­rentes. Si je compare Learner et Joao, ce sont deux types de joueurs diffé­rents. Learner est plus un joueur de contre‐attaque, tout en étant capable d’at­ta­quer avec intel­li­gence. Joao est, bien sûr, très intel­li­gent, mais son jeu est basé sur la puis­sance pure. Il suffit de voir les coups droits qu’il décoche pour s’en convaincre. Il s’agit de mieux comprendre son jeu et de déve­lopper ses compé­tences. Je suis à peu près sûr que tous deux feront partie du Top 10 à un moment ou à un autre. Mais seul l’avenir nous dira s’ils seront numéro 1 pendant 220 semaines ou s’ils reste­ront dans le Top 10. Le tennis est un sport diffi­cile où la concur­rence est rude. »