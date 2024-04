Qu’il gagne ou qu’il perde, Darwin Blanch se souviendra long­temps de cette journée du 25 avril 2024.

Alors qu’il doit affronter à Rafael Nadal au premier tour du Masters 1000 de Madrid ce jeudi, l’Américain de 16 ans, invité par les orga­ni­sa­teurs et consi­déré comme un grand espoir du tennis mondial, est revenu sur le moment où avait appris qu’il allait affronter son idole de jeunesse.

« J’étais en salle de gym avant mon entraî­ne­ment et mon coach est devenu bizarre. Je lui ai demandé : ‘Qu’est‐ce qu’il se passe ?’ Et il m’a dit que je jouais Rafa. J’ai posté une story Snapchat. C’était juste pour mes amis mais quel­qu’un a sans doute fait une capture d’écran et c’est devenu viral. C’est un grand rêve de jouer contre Rafael Nadal. Je ne pensais pas le jouer car je ne sais pas combien de temps il lui reste à jouer. »