🇺🇸 Darwin Blanch analiza su partido con Rafa Nadal :



🗣️ “Fue una expe­riencia muy buena, pero no fue mi mejor partido, no pude sacar mi nivel. Me sentí bastante mal, la inten­sidad que pone a la bola es brutal, mental­mente siempre está ahí. O entras muy enchu­fado o pasa esto” pic.twitter.com/ZqufbyGvtP