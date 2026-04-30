Accueil ATP ATP - Madrid

David Ferrer impres­sionné par le nouveau phéno­mène du tennis espa­gnol : « Nous savions qu’il allait devenir un grand joueur, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il le devien­drait si vite »

Par
Thomas S
-
188

Récemment de passage sur les ondes de Radioestadio Noche, David Ferrer, ancien 3e joueur mondial et actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, n’a pas tari d’éloges sur la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, seule­ment battu par Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

« Rafa Jodar a tenu tête au numéro 1 mondial, et tenir ce rythme n’est pas chose facile. Il joue à un niveau très exigeant, il est sur la bonne voie, et il n’a que 19 ans. Sinner a dû se donner à fond, Jodar l’a mis en diffi­culté ; la dédi­cace qu’il lui a faite en dit long sur lui. Nous savions que Jodar allait devenir un grand joueur, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il le devien­drait si vite ; il jouera un rôle impor­tant dans l’équipe de la Coupe Davis. »

Publié le jeudi 30 avril 2026 à 17:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥