Récemment de passage sur les ondes de Radioestadio Noche, David Ferrer, ancien 3e joueur mondial et actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, n’a pas tari d’éloges sur la nouvelle pépite du tennis espa­gnol, Rafael Jodar, seule­ment battu par Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.

« Rafa Jodar a tenu tête au numéro 1 mondial, et tenir ce rythme n’est pas chose facile. Il joue à un niveau très exigeant, il est sur la bonne voie, et il n’a que 19 ans. Sinner a dû se donner à fond, Jodar l’a mis en diffi­culté ; la dédi­cace qu’il lui a faite en dit long sur lui. Nous savions que Jodar allait devenir un grand joueur, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il le devien­drait si vite ; il jouera un rôle impor­tant dans l’équipe de la Coupe Davis. »