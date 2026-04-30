Récemment de passage sur les ondes de Radioestadio Noche, David Ferrer, ancien 3e joueur mondial et actuel capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, n’a pas tari d’éloges sur la nouvelle pépite du tennis espagnol, Rafael Jodar, seulement battu par Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Madrid.
« Rafa Jodar a tenu tête au numéro 1 mondial, et tenir ce rythme n’est pas chose facile. Il joue à un niveau très exigeant, il est sur la bonne voie, et il n’a que 19 ans. Sinner a dû se donner à fond, Jodar l’a mis en difficulté ; la dédicace qu’il lui a faite en dit long sur lui. Nous savions que Jodar allait devenir un grand joueur, mais ce que nous ne savions pas, c’est qu’il le deviendrait si vite ; il jouera un rôle important dans l’équipe de la Coupe Davis. »
Publié le jeudi 30 avril 2026 à 17:59