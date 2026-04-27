Après un mois d’arrêt suite à une bles­sure, Alejandro Davidovich Fokina était de retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Madrid. Et après une victoire d’en­trée face à son compa­triote, Pablo Carreno Busta, l’Espagnol a subi la loi du tenant du titre, Casper Ruud (6−3, 6–1) en 1h15.

Alors que certains se sont moqués de sa tactique assez origi­nale et décon­cer­tante face au Norvégien, le 24e mondial a tenu à répondre à ses détrac­teurs lors de son passage en zone mixte en préfé­rant retenir le positif.

« C’est très facile de tout voir de l’ex­té­rieur et de donner son avis. J’ai commencé à m’en­traîner ce lundi. Ça fait une semaine que j’ai recom­mencé à jouer. J’ai fait tout ce que j’ai pu. On s’est entraînés, mais on n’a pas pu trop en faire parce qu’il fallait y aller petit à petit. J’aimerais bien voir combien de gens sont capables d’entrer sur le terrain, de se faire battre à plate couture et de se dire « bon, c’est comme ça ». Je suis content d’être ici à Madrid, de pouvoir jouer devant tout ce monde. Même si j’ai pris une raclée, je repars satis­fait parce que je sais que je suis sur la bonne voie. »