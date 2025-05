Jack est un joueur réfléchi et qui a de l’am­bi­tion. Sa finale à Madrid est donc le résultat d’une vraie prise de conscience sur ce qu’il devait mettre en place tacti­que­ment pour être le plus effi­cace possible.

« L’année dernière, j’ai traversé une petite crise, réflé­chis­sant à l’orien­ta­tion de mon jeu et à ce que je devais changer. J’ai fait certaines choses et j’ai essayé de peut‐être finir de l’autre côté de la balance, en frap­pant chaque balle aussi fort que possible, en la renvoyant profon­dé­ment à l’in­té­rieur du court, toutes ces choses… mais cette expé­rience n’a pas vrai­ment fonc­tionné. Cela m’a servi et main­te­nant le plus impor­tant, c’est que j’ai pu apprendre à être défensif et à faire tout ce que je faisais avant, tout en atta­quant quand il le fallait. Je pense avoir un bien meilleur équi­libre actuel­le­ment . Comme je l’ai dit hier, construire ce modèle n’est pas facile : je suis un grand joueur, mais je ne suis pas ce type de joueur qui envoie des balles explo­sives au service et signe des coups gagnants partout. Je peux faire un peu de tout sur le court, et je pense que c’est ce qui diffé­rencie les meilleurs joueurs. »