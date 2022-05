Si certains ont pu assister à la leçon infligée par Grigor Dimitrov à Diego Schwartzman (6–0, 6–3 en 1h10), ce mercredi soir au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, ils ont forcé­ment dû être choqué tant le Bulgare s’est montré impec­cable de bout en bout face à un vrai spécia­liste et qui restait, de surcroît, sur deux demi‐finales de rang, à Monte‐Carlo et Barcelone.

Lui aussi dans le dernier carré sur le Rocher (battu par Davidovich Fokina en trois manches), Dimitrov s’est exprimé à l’issue de cette démons­tra­tion pour évoquer une évolu­tion impor­tante dans sa prépa­ra­tion. Ce qui se ressent direc­te­ment sur le court.

« Je pense que je travaille juste un peu plus intel­li­gem­ment. Je pense que dans le passé, j’ai eu tendance à exagérer un peu mes entraî­ne­ments et ma prépa­ra­tion et tout ce qui va avec. Cette fois‐ci, je me suis dit : ‘Je vais aller sur le court, essayer de faire les choses les plus simples, c’est‐à‐dire jouer mes coups et essayer d’avoir un jeu un peu plus clair’. Donc un peu plus de simpli­cité. Je suis plus précis, c’est tout. J’essaie vrai­ment de me concen­trer sur l’écoute de mon corps et de sentir où je suis chaque jour parce que, bien sûr, ce n’est pas tous les jours que je me réveille et que je suis à mon meilleur niveau. »