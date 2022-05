À quelques heures du 37e duel entre Novak Djokovic et Andy Murray qui aura lieu ce jeudi à Madrid, le numéro 1 mondial a tenu à rendre un très bel hommage au Britannique lors de sa confé­rence de presse suite à sa victoire face à Gaël Monfils. Plus tôt, c’est Andy qui s’est exprimé sur ce match que tout le monde attend dans la capi­tale espa­gnole.

« J’ai vu certains de ses matchs récem­ment. Je l’ai vu contre Dominic l’autre jour et il bougeait bien, jouait de mieux en mieux. C’est formi­dable de pouvoir le constater, car il est un atout pour notre sport. Il est entré dans l’his­toire en rempor­tant plusieurs tour­nois du Grand Chelem et en étant numéro un mondial. C’est énorme de pouvoir le voir à nouveau en compé­ti­tion et c’est impres­sion­nant de le voir jouer à ce haut niveau compte tenu de son opéra­tion et de tout ce qu’il a traversé ces dernières années. Son esprit de combat et sa rési­lience sont une source d’inspiration. »